En llibertat els sis militants d'Arran detinguts a Lleida

Elsdetinguts aquest dimecres a Lleida han quedat en llibertat després de passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció 4, en funcions de guàrdia, de Lleida aquest dijous. La fiscalia haperquè tenen domicili conegut.Segons ha informat el, la causa està oberta pels delictes de danys, desordres públics i amenaces per diversos fets que haurien tingut lloc al 2022 i els investigats hauran de comparèixer al jutjat sempre que siguin requerits. Per la seva banda, des d'Arran informen que tot i que el jutge els ha deixat en llibertat, els han requisat els mòbils i els ordinadors, en un "nou cas de persecució política que busca criminalitzar les joves d'Arran".Fins a unaaquest dijous al matí davant dels jutjats de Lleida per mostrar el seu suport als sis militants d'Arran detinguts, tres noies i tres nois veïns de l'Urgell i del Pla d'Urgell. Entre els assistents, hi ha assistit representants del SEPC, la PAH, els diputats de la CUP Xavier Pellicer i Nogay Ndiaye i membres d'Arran, entre ells la seva portaveu, Marina Gispert, que ha reiterat que es tracta d'un cas de "persecució política i policial de l'estat espanyol contra el jovent de l'esquerra independentista" i ha denunciat que la policia espanyola feia un any que investigava els joves.Els concentrats han desplegat duesamb el lema 'Llibertat militants detingudes' i han llegit un manifest en què han demanat la posada en llibertat dels sis joves i la fi de la persecució policial i judicial a l'esquerra independentista. Al finalitzar els parlaments, s'han sentit aplaudiments i crits de "la solidaritat la nostra millor arma". Quan els joves han sortit en llibertat també han rebut l'escalf dels concentrats, amb aplaudiments i abraçades.Marina Gispert ha indicat que els joves detinguts no tenien constància de cap procés judicial obert contra ells i ha afegit que no es pot afirmar que "no hi hagi més detencions".