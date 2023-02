Detingut un boxejador a Lleida per agredir la seva parella al carrer

Agents de lahan arrestat aquest dimarts unde 31 anys acusat d’agredir la seva parella. Els fets s’han produit poc després de les tres de la tarda al barri de, en concret, al carrer Doctora Castells en la seva intersecció amb el carrer Bruc.L’home hauria agafat pel coll la dona, que que s’ha defensat mossegant-li la galta. El boxejador ha assegurat als policies que mantenia una discussió amb la seva parella i no pas una baralla. Tot i aquesta versió, els agents l’han detingut després d’entrevistar els dos membres de la parella i de valorar els testimonis dels veïns que han presenciat l’escena.La dona, per la seva banda, ha estat denunciada per un