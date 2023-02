Instal·laran punts de recàrrega de vehicles elèctrics a l’estació de tren de Lleida

Adif i Adif Alta Velocitat (AV) instal·laranals aparcaments de nou estacions catalanes, entre les quals Lleida. Segons ha explicat l'empresa, això servirà per contribuir al desenvolupament d'unaen entorns urbans. Aquests punts se situaran a les estacions de Clot Aragó, França i Sants de la capital catalana, així com a les parades de Camp de Tarragona, Figueres, Figueres Vilafant, Girona i Sils. A escala estatal, es volen situar mil punts de càrrega a vuitanta estacions amb una inversió total deEl contracte per al subministrament, instal·lació, operació i manteniment d'aquests espais té un termini d'execució de trenta mesos. La iniciativa forma part del programa "", que busca promoure la mobilitat "energèticament eficient i amb zero emissions" amb mesures com la promoció de l'electrificació del transport.