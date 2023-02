Denuncien la destrossa de 200 pistatxers acabats de plantar a Artesa de Lleida

(UP) ha denunciat l'acció que had'una parcel·la d'(Segrià) el cap de setmana passat.El pagès propietari dels arbres, que ha denunciat els fets als, considera que els festucs ja no sobreviuran perquè han estat tots tallats per la base i els havia acabat de plantar la setmana passada. El sindicat dona tot el suport al pagès afectat i demana respecte per la feina que fa la pagesia, ja que produeix aliments segurs i de proximitat. També han demanat als Mossos que treballin amb celeritat per identificar l'autor de l'i perquè es compensi el valor dels danys produïts, i a les administracions, recursos per evitar que es repeteixin casos com aquest.UP anima a denunciar tots els(destrosses de cultius, material agrícola i robatoris), i també reclama que les persones no entrin als camps per passejar o fer-se selfies, ja que aixafen els cultius i impedeixen que creixin correctament, i que es portin els gossos lligats encara que es transiti per camins.