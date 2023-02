“Tens l’obligació de guanyar”

vol ser alcalde de Lleida, i aquest dimarts ha plantejat el seu projecte per a la ciutat, el tercer que ha bastit com a candidat a Paer en cap. Postius ja és un veterà en qüestions de comicis municipals després de les experiències a les urnes del 2015 i del 2019, i aquesta ocasió pretén que sigui la definitiva per vèncer i assolir l’alcaldia.El cap de cartell de Junts ha desgranat en una conferència a la Llotja de Lleida el seu pla de futur per a la capital del Segrià, que ha batejat amb el lema “”. Postius, que ha estat acompanyat de l'alcaldable per Barcelona,, l'ex-consellera de Drets Socials,i l'ex-conseller d'Economia,, ha explicat davant unes 400 persones que Lleida es troba en una “cruïlla històrica”, i ha fet una crida a l', a l'i a la. Amb aquests valors s'han pogut impulsar, ha dit, els grans projectes de ciutat en l'àmbit educatiu, sanitari, cultural, esportiu, comercial, d'infraestructures, logístic i a l'Horta.Postius ha dit queper governar el segon executiu independentista a Lleida després dels anys d’experiència al govern local com a primer tinent d’alcalde. El candidat juntaire ha apel·lat a "tenir molt clar els principis i valors que han de regir i inspirar un alcalde i un govern municipal. Principis com l'humanisme, el pragmatisme, l'ordre, el progrés i la capitalitat".El polític lleidatà, que té 38 anys, ha instat també a adoptar una actitud de “”. En aquest sentit, ha posat en valor la tasca de govern que ha permès ubicar Lleida “en el mapa europeu per atraure inversions i ser creadors de llocs de treball, dotant les empreses del sòl industrial necessari perquè es quedin a casa nostra i oferint opcions als lleidatans i lleidatanes que volen tornar a casa".Xavier Trias ha traçat un paral·lelisme entre ell i Postius perquè també es va haver de presentar tres cops per ser alcalde, en el seu cas, de Barcelona. “A la tercera va a la vençuda, tens l'obligació de guanyar i ho faràs! T'ho mereixes i Lleida també!", ha dit el candidat barceloní.A l'acte també hi ha participat el 130è president de la Generalitat,que ha destacat la prepació de Postius: “Té la ciutat al cap, treballa intensament per fer-la la capital dels seus somnis”, ha reblat.