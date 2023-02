Cinc detinguts per robar coure d'una empresa de Vila-sana

Elsvan detenir dilluns tres homes i dos dones, d'entre 20 i 70 anys, com a suposats autors d'unen una empresa de, al Pla d'Urgell.Els fets es remunten a laquan una patrulla va parar una furgoneta a prop del polígon d'aquest municipi i van veure que portavende cinc tipus diferents i tubs de coure tallat en trams. No van poder donar cap explicació sobre el seu origen i els agents van intervenir el material. Llavors no hi havia cap denuncia i a principis de gener, el responsable d'una empresa d'aquest polígon va veure un tall a la xapa del sostre de la nau i que lide cable de coure.Uns dies després, el propietari de la nau va ampliar la denúncia perquè es va adonar que també els hi havia sostret un. Un cop detallat el tipus de cable robat va resultar que coincidia plenament amb el que es va recuperar al desembre i, per tant, les persones identificades serien suposadament les autores d'un delicte de robatori amb força.Una de les dones detingudes va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar a comissaria. La resta de detinguts han passat aquest dimarts a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.