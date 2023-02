Fira de Mollerussa encara el 150è aniversari de Sant Josep amb mig milió d’ajuts institucionals

encara el 150è aniversari de laamb prop ded'aportacions de diferents institucions que permetran adequar el recinte firal i redistribuir expositors. L'alcaldeha destacat la satisfacció de l'organització després d'anys de només poder comptar amb ajuts de lai no ha amagat que amb motiu d'un aniversari tant important, esperaven una resposta d'aquesta alçada.En aquest sentit, ha dit que suposarà un "" i ha demanat que aquestes "ganes d'invertir" en la fira siguin "persistents" i no només enguany. Per Sant Josep s'estrenarà unde tractors i maquinària a l'esplanada de darrera els Pavellons Firals.Solsona ha explicat que després de "" han aconseguit els prop de 500.000 euros en ajuts institucionals per poder fer un "salt qualitatiu" amb motiu de 150è aniversari de la Fira de Sant Josep. En concret, la Diputació de Lleida aporta 135.000 euros, el Ministeri d'Indústria en posa 100.000, i la Generalitat, a través dels Departaments d'Acció Climàtica i Indústria, 250.000 euros. Aquesta darrera servirà per adequar el nou espai expositiu situat a l'esplanada que hi ha al darrera dels Pavellons Firals, les obres del qual han de començar de forma "urgent" per estarEn aquest nou espai expositiu s'hi situarà maquinària i també el Saló del Tractor, de manera que el recinte de la Fira de Sant Josep, característic pel fet que es desenvolupa al llarg de la trama urbana de la capital del Pla d'Urgell, farà un canvi important. El més destacat és que la fira ja no començarà a l'avinguda de la Pau sinó que ho farà a l'avinguda de Canal, a l'alçada de la rotonda del carrer Arbeca. Així mateix, la distribució dels expositors als pavellons firals també canviarà. L'espai d'oci associat als dies de la Fira de Sant Josep també es situarà en una nova ubicació i d'aquesta manera, el parc d'atraccions serà en un camp que hi ha entre la ronda Ponent i el. L'Ajuntament destina 65.000 euros per adaptar aquest nou recinte.L'alcalde ha recordat que el pressupost de Fira de Mollerussa ronda elsi per això, disposar d'ajuts institucionals és important. A més a més, aquest 2023 s'iniciarà el projecte del canvi d'estatuts del Patronat de Fires per tal que en pugui dependre el futur Institut d'Emprenedoria de Mollerussa. Per tirar endavant aquesta iniciativa, Solsona ha assegurat que hi ha una partida de 300.000 euros que és resultat del fet de no haver pogut executar la primera fase l'any passat de manera que s'iniciarà en breu "amb més força".