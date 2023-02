Al Lleida Esportiu no li surten els números per salvar‑se del descens

El que li queda al Lleida Esportiu

El futbol no és una ciència matemàtica. Sort n’hi ha, perquè si ho fos, eles podria considerar ja un equip de. L’equip és ara en zona de descens amb 21 punts a manca de 14 jornades per acabar la lliga. Hi ha, doncs,Fent números avui i prenent com a referència les puntuacions que han tingut els clubs que han perdut la categoria en els darrers anys, als lleidatans se’ls hi planteja un panorama complicat. El darrer equip que va baixar de divisió la temporada passada va sumar, 20 més dels que ara tenen els blaus.És probable que la salvació es fixi enguany també lleugerament per sobre de la barrera dels quaranta, la qual cosa significa que l’equip d’ha de guanyar entre sis i set partits si vol conservar la. Sis o set partits de 14 que s’han de jugar és un repte molt ambiciós, potser fins i tot irrealitzable si es té en compte el nombre de partits que el Lleida Esportiu ha aconseguit guanyar fins ara;El darrer tram de la temporada comença aquest diumenge al camp de la, actualment un dels equips més en forma de la categoria. Després, haurà de jugar contra(Casa),(Fora),(C),(F),(F),(C),(F),(C),(F),(C)(F),(C) i(F). Els lleidatans jugaran contra sis dels rivals directes per eludir el descens.