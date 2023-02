Aragó vol reobrir enguany l'exposició de les obres de Sixena

El govern d'Aragó vol reobrir enguany l'exposició de les obres deque eren ali van ser traslladades el 2017 per ordre judicial i amb l'. Ho preveu fer quan finalitzin els treballs de restauració del claustre i també a les naus on hi havia els antics dormitoris.L'executiu aragonès hi ha invertit més de 6,5 milions des del 2015 i amb motiu de la celebració de “”, que commemora la declaració de monument nacional del monestir, confien que es culmini el trasllat de les obres en litigi amb els. Un dels actes centrals serà la celebració d'un consell de govern al monestir, que està buit des de 2020, quan va marxar la congregació de monges que hi vivia.El conseller de Cultura del govern aragonès,, ha presentat aquest dilluns els actes i ha recordat la inversió de l'executiu en el monestir des que en va assumir els competències. Dels 6,5 milions invertits, 1,8 milions s'han gastat i es gastaran durant els exercicis 2022 i enguany per acabar les obres de restauració del claustre de les naus on hi havia les antics dormitoris. L'objectiu és ampliar la zona expositiva. Aquestes darreres obres han estat finançades ambA banda de l'adequació dels antics dormitoris per tal que s'hi puguin exposar obres, també s'han creat un magatzem i un taller de restauració pensant en el possible trasllat de les pintures murals que hi ha exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Aquestestà pendent d'una resolució dedesprés que s'hagi posposat en moltes ocasions a causa de la fragilitat i el risc que suposaria per a la seva conservació un moviment d'aquestes característiques.De fet, la Direcció General de Patrimoni Cultural del govern d'Aragó assegura que ja tenen redactat un "protocol de recepció" de les pintures murals, que estipula la seva manipulació i col·locació, en previsió que la sentència del Suprem sigui favorable a Aragó.