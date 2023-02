Un conductor identificat per donar positiu en un control d'alcoholèmia a Lleida acaba detingut per tràfic de drogues

Un conductor identificat per la Guàrdia Urbana de Lleida per donar positiu en un control d'alcoholèmia va acabar detingut per un delicte contra la salut pública. Quan els agents el van informar que la grua se li enduria el cotxe, l'home, de 34 anys, "molt enfadat", va començar a treure els seus objectes personals de dins del vehicle i a tirar-los per terra i va marxar del lloc.Els agents van localitzar entre les pertinences que eren a terra, una bossa amb 320 grams de marihuana i una caixeta amb 330 euros en bitllets. Els fets van passar diumenge a dos quarts de cinc de la matinada a l'aparcament deldei lava localitzar i detenir l'home a tres quarts de quatre de la tarda al