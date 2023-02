L'Audiència de Lleida rebutja reduir la pena a un home per abusar sexualment de la filla de 8 anys de la parella

L'Audiència deha rebutjat rebaixar la pena a un agressor sexual condemnat a 10 anys de presó perde manera reiterada de la filla de 8 anys de la seva parella. L'home va recórrer la sentència imposada per la mateixa Audiència però la Sala considera que en aquest cas la llei actual no resulta més favorable al condemnat i que, per tant,Segons la sentència, l'home va obligar la menor a fer-li fel·lacions en unes cinc ocasions durant el primer semestre de 2011, a Lleida. De les 8 sentències revisades per l'Audiència de Lleida, aquest és el segon cas en què la Sala manté la pena a un agressor sexual des de l'entrada en vigor de la nova llei. En les altres 6 ha rebaixat les penes.En aquest cas, tal com recull la sentència, la mare de la menor convivia amb l'acusat en un habitatge a Lleida i de dijous a diumenge vivien amb ells els dos fills de la dona; la nena i el seu germà, ja que compartia la custòdia amb el pare dels nens. Així, l'home aprofitava que la mare de la nena era a la feina, per abusar d'ella. La menor va explicar a la mare els fets quan aquesta va trencar amb l'home al juliol de 2011.La sentència també establia una indemnització de 15.000 euros a la nena, la prohibició a l'acusat d'acostar-se o comunicar-se amb la menor durant 12 anys així com 6 anys de llibertat vigilada un cop surti de la presó i l'Audiència manté també totes aquestes mesures.