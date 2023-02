Enredadas, Las Karamba, Socunbohemio, Kumbia Boruka i Pau Vallvé, al festival MUD 2023 de Lleida

La setzena edició del(Músiques Disperses), festival pioner dea l'estat espanyol comptarà en l'edició d'enguany amb artistes comEl certamen tindrà lloc a diversos escenaris deentre el 23 i 25 de març. El concert inaugural es farà al Teatre de la Llotja, amb un aforament de fins a 1.000 persones, trencant així amb la dinàmica habitual del certamen de fer propostes en espais més reduïts. L'alcalde de Lleida,, ha recordat que la Paeria va decidir fer-se càrrec del festival i que el consideren com un "aparador" de noves músiques amb "caràcter propi".El cartell del MUD 2023 vol ser una proposta sorprenent i excitant amb la perspectiva obert ad ela música folk, "open mind folk". Els concerts de l'edició d'enguany es podran veure en diferents espais de la ciutat com el Teatre de l'Escorxador, La Llotja i l'Espai Orfeó, mantenint l'eix central de la programació al Cafè del Teatre, i el concert íntim (entrada lliure amb aforament limitat) a la botiga-cerveseria Grans Records de Lleida.El dijous 23 de març s'inaugurarà el MUD amb Enreadadas (Martirio, Uxía, Carmen París i A Pedreira), a la Llotja de Lleida. El regidor de Cultura, Jaume Rutllant, ha destacat que han decidit començar a "l'engròs", a la Llotja, amb capacitat per a 1.000 espectadors. Quatre grans artistes que han sabut depurar-se i reinventar-se. Cadascuna a la seva manera ha revolucionat la copla, la jota o els alalás, a través de l'experimentació i el risc, modernitzant-les i apropant-les a altres estils i gèneres per poder arribar a nous públics.El mateix dijous 23 al Cafè del Teatre hi haurà les Karamba, grup multicultural format per sis dones migrants, originàries de Veneçuela, Cuba, Argentina i Catalunya, que han creat un nou espectacle pel de força i color musical. El divendres 24 de març serà el torn de l'artista emergent Socunbohemio que oferirà la seva proposta de pop d'autor a l'Espai Orfeó. Al mateix dia al Cafè del Teatre hi haurà les Jumbia Boruka, una formació que interpreta composicions i clàssics de la cúmbia colombiana dels anys 70.També dissabte però al Teatre de l'Escorxador, Pau Vallvé presentarà el seu nou disc titulat J. Un disc que parla i son en plural, en comunitari i que posa el ritme i la veu al capdavant. Baiuca posaran la seva folktrònica en directe a la nit al Cafè del Teatre. Ritmes tradicionals gallecs mesclats amb electrònica contemporània, fent una mena de 'found footage' on es recodifiquen els codis de la música tradicional galega a través d'una mirada actual però també futurista.