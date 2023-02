La Paeria impulsa una modificació urbanística per fer viable el pla de l'estació

El govern de laportarà a aprovació inicial en el pròxim ple una proposta de modificació delamb l'objectiu de desbloquejar el desenvolupament urbanístic de tot l'entorn de l'estació de, incloent el cobriment de les vies i la construcció d'un gran centre comercial d'uns 60.000 metres quadrats. L'alcaldei els tinents d'alcaldehan presentat aquest divendres la proposta i ha destacat que s'ha treballat amb l'acord i la complicitat d', propietari majoritari en l'àmbit, per tal de donar resposta als condicionants que han bloquejat l'operació durant més d'una dècada. La inversió necessària per tirar endavant el projecte és d'uns 200 milions d'euros.El nou document planteja una nova ordenació urbanística més flexible, modifica els usos permesos – ampliant la superfície en format de centre comercial –, actualitza els costos i fa un nou repartiment de les càrregues entre els diferents sectors, que permet garantir-ne la viabilitat econòmica. Es preveu així que el desenvolupament de l'àmbit permetrà que la Paeria i Adif puguin recuperar els diners avançats en obres com el cobriment de les vies fins ai elL'alcalde ha destacat que es tracta d'una operació "clau" per a Lleida i que ho és en diversos aspectes com el desenvolupament d'un gran centre comercial d'uns 60.000 metres quadrats, que permetrà consolidar un model comercial basat en la integració dels grans formats a la trama urbana, potenciant les àrees existents, com l'Eix Comercial. Així mateix, també hi ha la previsió d'uns 35.000 metres quadrats de sostre residencial, amb habitatges tant de règim lliure com de protecció oficial. A més, Pueyo ha assenyalat la possibilitat de relligar un àmbit important en ple centre de la ciutat com són elsi elcompletant el cobriment de les vies.Pueyo també ha afegit que ja s'ha constatat l'interès d'operadors privats per afrontar la inversió d'uns 200 milions d'euros necessària per tirar endavant aquest projecte, "una oportunitat que la ciutat no pot deixar escapar".A més d'aquesta modificació de plantejament, la Paeria ja treballa en la redacció dels plecs de condicions per a licitar la concessió per a la construcció del centre comercial, que comportarà també el cobriment de les vies. La voluntat de l'Ajuntament és que la gestió de l'àmbit sigui público-privada i que, dins d'uns paràmetres generals, els licitadors puguin tenir llibertat per plantejar les seves propostes, que després haurà de validar una comissió tècnica formada per Paeria, Generalitat i Adif, seguint el model que s'està aplicant a les estacions de Sants i la Sagrera, a Barcelona.El tinent d'alcalde Toni Positus ha explicat que per primera vegada hi ha una "unitat de voluntats" per fer realitat aquest projecte de ciutat. També ha destacat que la proposta planteja una nova ordenació urbanística més flexible amb una gestió en cooperació amb el sector privat i que permetrà la seva viabilitat econòmica. Segons Postius, l'operació permetrà resoldre la "gran cicatriu" que hi ha a Lleida des de fa molts anys.