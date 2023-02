L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida diagnostica 1.915 casos nous de càncer el 2022, un 3,5% més que l'any anterior

El servei d'Oncologia Mèdica de l'va diagnosticar 1.915 casos nous deel 2022, un 3,5% més que l'any anterior. Els tumors més habituals són el colorectal, amb 325 casos nous, el de mama (310) i el de pulmó (300)., cap del servei d'Oncologia Mèdica, explica que l'increment de casos del 3,5% és constant des de fa anys, exceptuant l'any 2020, quan a causa de la pandèmia, els diagnòstics van baixar un 6%. Segons Salud, també hi ha un augment de famílies en seguiment per part de la, que es dedica a fer estudis genètics complexes que permeten realitzar profilaxis d'aparició de tumors en famílies amb alt risc de patir un càncer."Aquesta situació de retard en el diagnòstic del càncer està completament resolta des de 2021, quan es van tornar assolir els nivells prepandèmia gràcies a la recuperació al 100% dels programes de cribatge i per l'augment de consultes de diagnòstic ràpid en diferents especialitats, com Medicina Interna, Pneumologia i Urologia", explica Salud.Pel que fa al percentatge de supervivència, aquest se situa entorn al 50% si s'inclouen tots el tipus de tumors. Els tractaments nous a destacar són la immunoteràpia i els tractaments dirigits, anomenats medicina de precisió. Segons explica Antonieta Salud, aquests són tractaments que van dirigits a una mutació que expressa el tumor. El fàrmac administrat bloqueja aquesta mutació i para la proliferació cel·lular, cronificant la malaltia. "Amb aquests tractaments som molt més eficients, evitem al màxim la toxicitat del tractament i augmentem la qualitat de vida dels pacients", explica.Activitats a l'Atenció Primària en motiu del Dia Mundial Contra el CàncerDiversos Centres d'Atenció Primària han organitzat activitats amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer, que se celebra demà 4 de febrer. En destaquen una caminada aquest divendres a Alcarràs, exposicions a Balaguer, Cervera i Tàrrega i roll-ups amb consells de prevenció i detecció precoç del càncer a Mollerussa, entre altres.