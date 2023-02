De Mesa, fora del Lleida Esportiu

Elha donat de baixa el davanter Adrià de Mesa. Segons diverses informacions publicades en les darreres hores, el club va rescindir el contracte amb el jugador el passat dimarts 31 de gener.El recanvi del davanter, que no comptava per ai que en els darrers partits no havia sortit en els equips titulars, és, ariet que prové de l’Alcorcón B.De Mesa va començar la temporada amb l’etiqueta “d’home gol”, però no ha aconseguit perforar cap porteria rival durant la primera volta.