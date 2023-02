«Xavi Palau seria un bon alcalde perquè coneix com ningú les necessitats dels lleidatans»

La secretaria general del PP,ha visitat aquest dijous Lleida, on ha acompanyat el candidat del PP a l'alcaldia de la ciutat,, de qui ha dit que seria un "" perquè coneix "més que ningú" les necessitats dels lleidatans. Palau, per la seva banda, ha lamentat que el govern municipal actual hagi convertit Lleida en un "" i ha assegurat que treballarà per canviar les lleis i sancionar penalment les "màfies i bandes criminals" que ocupen habitatges i que causen malestar entre els veïns.També ha criticat elja que considera que els socialistes s'han agenollat davant ERC permetent, donant suport a la inversió, la construcció de l'alberg de Pardinyes per a temporers i emergències. se ha arrodillado a ERC en la construcció de l'alberg a Pardinyes. "Han traït Pardinyes i s'han llençat als braços d'ERC", ha dit.