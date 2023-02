La solució del Lleida Esportiu: un tècnic de casa

Els’ha quedat sense entrenador per sorpresa.viatja cap alperquè no podia dir-li que no a un Primera Divisió. Serà l’assistent de Salvador González “Voro”.El club té ara la missió de trobar un tècnic que engresqui mínimament l’afició, deprimida pel rumb de l’equip. Pensant en això i en les urgències que té l’equip, la solució que hauria d’explorar la directiva ha de ser la d’unEl Lleida Esportiu no es pot permetre el luxe de fitxar un nou entrenador que necessiti temps d’adaptació, perquè no hi ha marge. A un pas del descens, Pereira i els seus han de ser pràctics i no fer invents. Un nom pot ser interesant: