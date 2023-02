Toni Seligrat deixa el Lleida Esportiu

ha deixat de ser entrenador del Lleida Esportiu. El tècnic valencià s’incorporarà com a tècnic assistent deal, que l’ha fitxat com a entrenador després de la destitució deSeligrat va arribar a la banqueta del Camp d’Esports a finals de desembre després de la destitució del castellonenc, i el seu balanç ha estat discret en els quatre encontres que ha disputat el seu equip. Una victòria contra el, dos empats contrai una derrota el passat diumenge al camp de l’, cuer de la categoria que no havia guanyat cap partit. Cinc punts de dotze i l’equip enEl Lleida Esportiu haurà de buscar ara un nou tècnic per afrontar la segona volta, que comença curiosament aquest diumenge contra el, filial del nou club de Seligrat. En roda de premsa, l’entrenador ha reconegut que no li ha pogut “dir que no” a Voro perquè “és una ocasió que tot tècnic espera que li passi algun dia”.