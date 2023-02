L'ha augmentat ena la. Segons les dades que ha donat a conèixer aquest dijous el Ministeri de Treball i Economia Social, aquest creixement representa uni situa la xifra total deEn comparació al gener de l'any passat, hi ha, que representa un -10.27%. L'atur ha augmentat en tots els sectors menys en l'agricultura, que ha caigut en 47 persones. Del total d'aturats, 7.753 són homes i 10.621 són dones. A més, 1.407 són menors de 25 anys i 16.967 tenen una edat superior a aquesta. Al gener hi havia 196.146 persones afiliades, 2.382 treballadors menys respecte al desembre.Del total d'aturats al mes de gener a les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran, 12.176 corresponen al, 1.793 a la, 1.575 a l'i 1.390 a la, mentre que hi ha 1.440 aturats que no els consta cap feina anterior.Dels 317 nous aturats, bona part provenen del sector serveis (278), seguit de la construcció (30) i de la indústria (25). En canvi, al sector de l'agricultura l'atur ha disminuït en 47 persones.Aquest gener s'han signat a la demarcació un total de 9.081 contractes, un 23,59% menys que ara fa un any. Si es compara amb el mes passat, però, se n'han registrat 513 més, un augment del 5,99%.Pel que fa al nombre d'afiliats a la Seguretat Social, la xifra al gener a Ponent i l'Alt Pirineu i Aran era de 196.146 persones, 2.382 menys en relació al desembre (-1,20%). Si es compara amb el mateix període d'ara fa un any, però, hi ha 2.015 afiliats més (0.57%), segons les dades del Ministeri.