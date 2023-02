El sector turístic de Ponent i del Pirineu bat rècords al 2022

Elde les comarques deva batre rècords al 2022 segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en establiments d'hoteleria,El sector ha obtingut elamb un increment d'un 2,56% del nombre de viatgers i un 9,71% pel que fa a les pernoctacions en comparació amb el 2019, abans de la. Els negocis que han registrat més creixement són els de turisme rural i els càmpings, que han augmentat un 285 i un 31% respectivament. La vicepresidenta delde la Diputació de Lleida,, confia que enguany es puguin consolidar aquests resultats i recuperar el turisme internacional.Lesen apartaments turístics també han crescut singularment amb un 9,7%, que ha permès assolir la mitjana de prop d'un 10% en el conjunt de sector. Els hotels han registrat lesperò amb un creixement més moderat de l'1% respecte al 2019, que li ha permès superar els 2 milions de pernoctacions per primera vegada. El turisme estranger ha tancat amb una notable recuperació en relació als dos anys de pandèmia si bé en comparació amb el 2019 s'ha situat en un 1,5% menys de pernoctacions i un 4% menys de visitants.Per Pujol, el sector turístic de la demarcació ha reprès el ritme de creixement que ja havia mostrat del 2014 al 2019 i que es va veure truncat per la pandèmia. Per això, confia poder consolidar enguany els creixements del 2022 i també recuperar i millorar les. Segons Pujol, el sector ha sortit "reforçat" de la pandèmia gràcies a l'esforç col·lectiu però també a la tipologia d'oferta en el sentit més ampli, basada en la natura i les activitats en espais a l'aire lliure, allunyats de les massificacions.