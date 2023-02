Una investigadora de Mollerussa rep una beca de 160.000 per estudiar un càncer minoritari

Una investigadora de l', ha rebut una beca de 160.000 euros de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) per poder continuar una recerca contra unque afecta el cervell i és molt agressiu.Es tracta del glioblastoma que segons Visa, afectaper cadai un cop està diagnosticat, l'esperança de vida és d'un any i mig. El tumor té unaper les "zones sensibles" que estan al voltant. Amb la beca, Visa podrà investigar durant quatre anys més les tècniques que s'estan desenvolupant per combatre la malaltia i fins i tot fer estades a l'estranger per ampliar coneixements.Visa ha explicat que el que pretén el projecte que està desenvolupant a l'IRBLleida és "" una, que és un canal de calci, i una vegada es porta a terme aquesta acció, s'observa que es provoca la mort de les cèl·lules de glioblastoma. Amb l'estudi es vol veure com quedaquan es porta a terme aquesta inhibició, ja que per exemple, pot passar que el sistema immune del pacient sigui fomentat per aquest tractament i llavors també ataqui el tumor.Visa assenyala que també volen veure lesde glioblastomes, és a dir, de diferents pacients, ja que han pogut comprovar que quan es fa servir el tractament, molts cultius moren però n'hi ha alguns que només paren el creixement. L'objectiu és veure quines diferències hi ha en el procés i el perquè un grup mor i l'altre en canvi es resisteix. D'aquesta manera, s'intentarà fer un perfil de pacient diferent i potser, en un futur, es podria planificar una medicina més personalitzada per aquest tipus de càncers.