Agenda de cap de setmana a Lleida: 4 i 5 de febrer

Els cistells de la caputxeta, a Lleida

Dia: dissabte

Lloc: Auditori Enric Granados

Hora: 18:30h

Preu: 10 euros

Festa 1972, a Mollerussa

Dia: dissabte

Lloc: Pavelló Firal

Hora: 23:00h

Preu: 12 euros a taquilla, 10 euros anticipada

Blanca desvelada, a Balaguer

Dia: dissabte i diumenge

Lloc: Teatre La Mercantil

Hora: a les 20:00h i a les 18:00h

Preu: 18 euros

Carles Sans, a Cervera

Dia: dissabte

Lloc: Teatre de la Passió

Hora: 20:00h

Preu: 22 euros a taquilla, 20 euros anticipada

Obertura de l’Any Vallverdú, a Lleida

Dia: diumenge

Lloc: Auditori Enric Granados

Hora: 12:00h

Entrada lliure

Ara es veu que el famós cistell de la Caputxeta no era un de sol, no. Dotze en té. Un per cada mes de l’any. El cistell del gener, el cistell del febrer, el cistell del març… I així fins a completar la dotzena. I, si bé és cert que dintre del cistell hi porta melmelada, suc i galetes, també és veritat que cada mes de l’any s’hi ha deixat caure en forma de vers i de tornada. De poesia i de cançó. Avui farem el xafarder per veure què hi trobem dins Els cistells de la Caputxeta Edició Especial amb música dels anys 80 i 90's a càrrec de Dj. Ramos i Dj. Tasies. Blanca Desvelada és una producció d'Aleteo Teatro , escrita i interpretada per Alejandra Jiménez Cascón. Un unipersonal de dues històries entrellaçades: La de Carmen, una presa política en època de la Guerra Civil que donarà a llum en una presó, i la de Blanca, una jove actriu a l'època actual que sobreviu fent monòlegs còmics a bars mediocres. “Per fi sol!”, un espectacle que combina el que es diu i com es compta , a través del gest i la paraula de Carles Sans, qui perfila una galeria de divertits i entranyable personatges, aconseguint una fantàstica empatia entre actor i espectadors. La seva expressivitat gestual i les seves històries faran gaudir als "tricicleros" perquè descobriran vivències molt divertides que encara ningú coneix..Els actes del centenari de l’escriptor lleidatà Josep Vallverdú i Aixalà arrenquen oficialment aquest diumenge. Fill predilecte de Lleida i adoptiu de Balaguer, Borges Blanques i l’Espluga de Francolí, Vallverdú és una de les plomes més prolífiques de la literatura catalana.