ERC i la CUP no repetiran coalició electoral per a les municipals a les Borges Blanques

, la coalició que es va presentar al 2019 a lai que agrupava membres d', la, no repetirà la formula de cara a les municipals d'aquest any.En un comunicat fet públic aquest dimecres, apunten que estan convençuts que continua fent falta una "" que permeti a l'Ajuntament sortir de la "inèrcia i pitgi l'accelerador" en termes de, de, decatalanes i compromís amb la causa. Després de quatre anys a l'oposició amb sis regidors,i la resta de membres plantejaran una candidatura independent al marge dels partits.Al 2019, diversos actors polítics i socials de les Borges Blanques van creure que, de cara a les municipals d'aquell any, el context local i nacional requeria una, sobirana i en clau transformadora, que va acabar sent Borges per la República. Les eleccions les va guanyar Junts per majoria absoluta de 13 regidors.