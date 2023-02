L'acusat d'agredir sexualment la neboda a Lleida es va aprofitar de la seva vulnerabilitat, segons els psicòlegs

Una noia ha relatatdel tiet, des dels. Els fets es van destapar uns mesos després que morissin els seus pares, amb, quan la noia, de festa major, va prendre alcohol i drogues i va acabar a l'hospital.Segons ella mateixa ha explicat i ha confirmat una amiga, la víctima va explicar queperquè volia morir-se perquè el seu tiet abusava d'ella des de petita. La psicòloga de l'Equip d'Atenció a la Víctima (EATAV) considera creïble el relat de la noia i diu que l'home es va aprofitar de la seva vulnerabilitat i situació familiar. El seu germà, l'únic que la va creure, ha dit que el tiet els ha "fet malbé la vida" perquè era en qui confiaven.La fiscaliaper a l'home, acusat d'agredir sexualment la neboda, a Lleida, des del 2016 fins al 2019, quan es van denunciar els fets. El ministeri públic considera provat, després del judici que s'ha fet aquest dimecres a l', que l'acusat va començar fent-li tocaments i va anar pujant de to fins a violar-la. La defensa, en canvi, demana l'absolució de l'home en considerar que existeixen contradiccions en la declaració que la noia va fer en fase d'instrucció i el que ha dit avui al jutjat, com ara on i quan van començar els fets.A més de la pena de presó, la fiscalia demana que se l'per a qualsevol feina o activitat, retribuïda o no, que impliqui un contacte regular i directe amb menors d'edat. Així mateix, sol·licita que se li prohibeixi comunicar-se o acostar-se a menys d'un quilòmetre de la víctima durant 10 anys quan surti de la presó, que se li imposin 10 anys de llibertat vigilada i quela víctima per danys morals.