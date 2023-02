L’assetjador de Paula Bonet, exculpat d’assetjar a una fotògrafa a Lleida

Unaha arxivat la causa oberta contra Víctor G.T., l’home condemnat per assetjar a l’artista Paula Bonet, arran de la denúncia que va presentar contra ell una fotògrafa que assegura la va assetjar per xarxes socials amb missatges com “”.L’home va ser condemnat el mes de juliol passat aper assetjar durant tres anys a la il·lustradora i escriptora, en una sentència que tant Bonet com la Fiscalia han recorregut en qüestionar que sofreixi un trastorn mental.Arran del judici per l’assetjament a l’artista, diverses dones es van posar en contacte amb la seva advocada,, per a explicar-li que també havien estat assetjades pel processament.