La dada del Lleida Esportiu per evitar el descens que fa tremolar

Elha caigut en zona de play-out després de perdre el passat diumenge contra l’. L’equip aragonès no havia guanyat cap partit en tota la temporada i va aconseguir superar els lleidatans, que han sumat 21 punts en tota la primera volta.La trajectòria del Lleida Esportiu preocupa per la gran. L’equip només ha guanyat cinc partits i cap d’ells contra els seus rivals directes per evitar el descens. Els blaus no han aconseguit sumar els tres punts en cap dels partits disputats fins ara contra el, l’, l’i l’Contra l’Ebre, el Lleida ja ha disputat els dos encontres. El primer el va guanyar al Camp d’Esports i el segon ha estat el de la recent derrota que ha encès les alarmes.