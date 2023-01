Els ecologistes demanen parar l'enderroc de les sitges de Pardinyes el 5 de febrer

Les entitats ecologisteshan exigit al director general de Polítiques Ambientals,, que paralitzi les obres de la sitja de Pardinyes abans el 5 de febrer si elsno han conclòs. Alerten de "l'impacte greu" que rebria laamb 10 nius a l'edifici adjacent que no està afectat per l'enderroc.Laestà portant a terme aquests treballs per tal de poder iniciar la construcció de l'equipament multifuncional que, entre d'altres, ha d'acollir temporers sense sostre durant la campanya de la fruita. Al barri hi ha una associació de veïns que està en contra del projecte i ha intentat paralitzar-lo via judicial tot i que de moment no ha aconseguit resultats.Segons els ecologistes, l'enderroc de la primera sitja de Pardinyes ha afectaten el que seria la major colònia d'espècies en un edifici a Catalunya. Aquesta colònia estava a uns, que no s'enderrocarà, i que compta amb 10 nius de cigonyes. Les entitats apunten que la poca distància que hi ha i els treballs en alçada estan causant molèsties a les cigonyes que es veuen obligades a abandonar els nous amb la pèrdua de la posta i la reproducció.Des de l'inici del procés la Paeria ha defensat disposar delsper poder dur a terme l'enderroc i la construcció del nou edifici. Així mateix, abans de començar els treballs, es van traslladar nius de cigonyes en una altra zona.