La Paeria millora el porta a porta a Ciutat Jardí amb nous contenidors de matèria orgànica

Obertura amb xip

Laestàde fracció orgànica en diversos punts delper millorar el sistema de recollida selectiva porta a porta pel que fa als edificis plurifamiliars. Aquesta mesura respon a la demanda del veïnat d'aquests habitatges, ja que tenen els punts de recollida allunyats i problemes d'espai per emmagatzemar la brossa.El paer en cap,, el primer tinent d'alcalde,, i el regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica,, han visitat aquest dilluns l'indret on s'ha instal·lat un d'aquests nous contenidors, al, acompanyats també de representants del veïnat. Pueyo els hi ha agraït la seva participació en el sistema porta a porta, del qual van ser pioners a Lleida amb la seva implantació l'any 2018. El percentatge de recollida selectiva a Ciutat Jardí iés ara del 89%, una xifra molt alta."Elha suposat un canvi de cultura, els veïns i veïnes s'hi han adaptat d'una forma molt responsable, però a Ciutat Jardí també hi ha habitatges plurifamiliars i en aquest cas l'adaptació no és tan senzilla i còmoda com als unifamiliars. L'objectiu és la separació i el reciclatge, el procediment adoptat en el seu moment en aquest barri va ser el porta a porta, ara l'únic que fem és ajustar el porta a porta perquè funcioni millor i resulti el més còmode possible de gestionar", ha assenyalat l'alcalde. Pueyo ha recordat també que els, que són la gran majoria en aquesta zona de la ciutat, mantindran el model de recollida vigent, en el qual cada veí ha de treure el cubell davant de casa seva el dia convingut.Per la seva banda, el president de l'associació de veïns, Ramir Bonet, ha destacat la satisfacció del veïnat per haver fet realitat aquesta reivindicació i els alts nivells de reciclatge obtinguts al barri.Els nous contenidors tenen una capacitat de 2.200 litres i disposen d'un reductor de l'espai d'entrada per evitar que s'hi dipositin bosses de brossa i només s'hi puguin posar les bosses compostables d'orgànica. Estaran situats al costat dels contenidors de vidre, davant dels blocs d'habitatges.