Detingut per amenaçar amb una navalla un altre home durant una baralla a Lleida

Laha detingut aquest dilluns al matí un home de 38 anys per amenaçar amb una navalla un altre home durant una baralla, al barri de laEls fets han tingut lloc cap a les onze del matí al. Tot i que en un primer moment s'ha informat que s'estava, finalment els agents han conclòs que es tractava d'unaper un tema personal, concretament de dos homes contra un altre.Un dels agressors ha estat detingut pels delictes d'amenaces i lesions i a l'altre l'han denunciat per lesions lleus. El noi víctima de l'agressió ha resultat ferit lleu per cops de puny a la cara.