Un lleidatà reinventa els sex shops i els transforma en espais d'assessorament a la dona

, un lleidatà de 29 anys, té un objectiu; trencar els tabús al voltant de lai oferir eines pedagògiques per a una bona educació sexual des de la infància. Amb aquesta premissa va obrir fa dos anys l'en ple eix comercial de Lleida, fugint de la "foscor" i la cultura del “” i centrant-se en acompanyar amb naturalitat i assessorament integral la dona en totes les etapes de la vida. La bona acollida li ha permès obrir dues botigues més, a Reus i Girona, i enguany n'obrirà dues més a Barcelona. A Dàlia també s'hi poden trobar llibres d'educació sexual per a infants des dels 4 anys i l'única copa menstrual que es pot buidar sense treure, ideada amb enginyers de la UPC.Santamaria va fer com a“La salut íntima de la dona” i, després d'escoltar 400 dones, es va adonar que era necessari un espai que acompanyés la dona en totes les etapes de la seva vida, "des de la infància fins a la maduresa, que inclogués assessorament sobre menstruació,, educació sexual i sexualitat des d'una visió basada en la subtilesa i la naturalitat". Fins ara, "on s'abordava la sexualitat acostumaven a ser botigues fosques en carrers amagats i rètols lluminosos i en un espai que costava sentir-se a gust", explica.Però volia anar més enllà i, volia que qualsevol dona pogués trobar allò que necessitava al seu establiment. Llibres sobre educació sexual es poden trobar a les llibreries i alguna calceta o copa per a la menstruació es pot trobar a les farmàcies, però a Dàlia, a més, "assessoren com". "Amb la menopausa passa el mateix, hi ha molts productes al mercat però no s'acompanya emocionalment la dona perquè encara algunes etapes íntimes segueixen sent tabú", lamenta Santamaria.De tot això neix Dàlia. "Volíem crear un espai al centre de la ciutat que fos lluminós, on una sexòloga o una terapeuta menstrual acompanyés la dona i trenqués tots aquests tabús que existeixen perquè no hi ha hagut una bona educació sexual i nosaltres volem normalitzar i trencar-los", diu. "A la botiga de Girona hi ha una sexòloga i una terapeuta menstrual. A Lleida hi ha una noia especialitzada amb aquests temes. Normalment són dones perquè donen més confiança", apunta.