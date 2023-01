El pitjor equip de la història del Lleida Esportiu

Tothom coneix elsi la seva mala gestió com a propietaris del. No en cal fer més literatura de tot plegat. Però una cosa no se’ls hi podia negar, en especial a Jordi Esteve; la configuració de les plantilles.Els seus equips sempre van ser capaços de competir a lai mai, malgrat tots els problemes, van caure en la situació per la qual atravessa actualment el vestidor. A la majoria de futbolistes de la plantilla actual els hi costa mantenir el nivell de lael quart esglaó del futbol espanyol, el segon amateur. Aquesta dificultat no és culpa dels jugadors, que, sinó dels responsables del club, que han fracassat a l’hora de crear una plantilla amb objectius mínimament ambiciosos. L’equip és dèbil, amb pocs jugadors tècnics i sense gol.Eldel Lleida,, es mereix un suspens, però té ara una darrera oportunitat, la de millorar l’equip per afrontar el segon tram de la lliga, que pot ser un calvari si des de la directiva no es fitxen jugadors que millorin la realitat actual. Ho va direl dia de la seva presentació: “Som un equip de Tercera”. Tenia raó.Aquest diumenge l’equip ha perdut contra un rival que no havia guanyat cap partit en tota la temporada i que l’any vinent jugarà, amb tota probabilitat, a la Tercera Divisió, la cinquena del futbol espanyol. La realitat del Lleida Esportiu és aquesta. La del