La Paeria impulsa una campanya de promoció del civisme: «La ciutat neta és cosa de tothom»

Laha presentat aquest dijous la campanya “La ciutat neta és cosa de tothom”, amb la qual voli fomentar lesque ajuden en la millora de la imatge de la ciutat. La iniciativa inclou fins a cinc cartells que mostren diferents conductes cíviques, com dipositar la brossa dins dels contenidors o recollir els excrements dels gossos, i els quals es difondran eni en diferents suports per tota la ciutat. L'alcalde de Lleida,, ha dit que la campanya "està plantejada en un to positiu, que busca no renyar sinó implicar a la ciutadania" per reduir l'incivisme.Pueyo ha presentat la campanya acompanyat pel regidor de Mobilitat i Serveis Urbans,, i el coordinador del Pla de Millora de l'Espai Públic,La campanya consta deen la qual es veuencom són recollir els excrements dels gossos i portar una ampolla d'aigua per netejar l'orina; llençar les bosses de brossa dins dels contenidors; dipositar les restes de menjar i beure a les papereres; trucar alde recollida de voluminosos quan calgui llençar algun moble; i plegar les capses de cartó abans d'introduir-les al contenidor blau, ha destacat l'alcalde. A més hi ha un últim cartell que recopila les imatges anteriors amb totes aquestes conductes desitjables.Pueyo ha assenyalat que aquesta iniciativa respon a la necessitat que s'ha detectat dei que tenen un impacte negatiu sobre la neteja i la convivència a la ciutat. Entre elles destaquen l'abandonament de brossa i tota mena de residus, inclosos també els mobles, a la via pública, sovint al costat de contenidors i papereres; els excrements de gossos sense recollir; i les restes d'aliments i envasos en determinats punts de trobada els dies festius al vespre o la nit.La campanya es difondrà a través dels Mupis que hi ha distribuïts per la ciutat, en falques de ràdio, anuncis als diaris i a les xarxes socials, amb un missatge basat en dibuixos amables i colorits que busquen promoure la pedagogia i la corresponsabilitat de la ciutadania per aconseguir un espai públic net i endreçat que permeti millorar la convivència.