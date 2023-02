El president de la Diputació de Lleida,, no es presentarà a les eleccions municipals com adel seu municipi,Segons ha pogut saber, Talarn ha pres de la decisió de no optar a la reelecció per bé que sí concorrerà com a número dos en la llista d’ERC a la localitat. D’aquesta manera, el polític republicà clourà un periple de dues legislatures al capdavant del consistori de Bellvís.