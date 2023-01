L'edificació a Lleida va augmentar l’any passat davant la davallada de les rehabilitacions

Un estudi del(COAC) fet a partir dels projectes d'execució d'obra visats determina que lesa la demarcació de Lleida "però sostingut al llarg del temps", segons han expressat des del Col·legi en un comunicat. Així, es conclou que en superfície, amb, s'ha augmentat un 4% respecte l'any 2021 i un 14,8% en comparació amb el 2019.Si bé en el cas de l'obra nova s'ha registrat un augment del 9,9% respecte els anys anteriors, la rehabilitació ha disminuït en relació al 2021 i se situa lleugerament per sobre de les dades de 2019 (+10,7%). Tot i així, representa només un terç de la superfície total visada a la demarcació.Laha concentrat elvisada a la província, mentre que la resta ha quedat molt repartida amb Guissona (3,5%) i Bellver de Cerdanya (3,2%) en segon i tercer lloc. L'augment de la superfície, però, no es tradueix en un creixement pel que fa al, ja que se n'han tramitat 709, un 11,4% menys que el 2021. Tot i això, sí que s'incrementen en comparació a les dades prepandèmia, amb 12,54% més respecte al 2019.Pel que fa a la rehabilitació, des del COAC apunten que les dades continuen fent palesa la manca de cultura rehabilitadora. Els municipis on s'ha visat més superfície de rehabilitació dins la demarcació han estat la ciutat de Lleida, amb un 22% de la superfície, seguida a molta distància de la(2,5%) i(1,8%). Mentre, d'entre els municipis amb major volum de visat de superfície d'obra nova hi ha el de Lleida, que concentra el 42,3% del total de la demarcació, seguit del de(5,3%),(4,3%) i(3,6%).