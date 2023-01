Pep Coll tracta l’odissea d’uns adolescents que fugen del nazisme a la seva nova novel·la

L’escriptor(Pessonada, Pallars Jussà, 1949) ha presentat aquest dimarts la seva última novel·la "" (Proa) que tracta l’odissea d’unsa través dels Pirineus. La tercera novel·la de Coll és un treball coral que parteix d’un episodi històric derivat de laa la França de Vichy l’any 1940. S’ambienta en el sud del país on hi conflueixen tota mena d’exiliats republicans espanyols i jueus, polonesos, belgues, holandesos i francesos que fugen del nazisme. La novel·la se centra en un venedor ambulant que descobrirà un monestir en ruïnes amb desenes d’infants jueus. Mentre el nazisme arrasa Europa, els Pirineus apareixeran com l’única via d’escapada.La novel·la es basa enperò presenta ficció en alguns qüestions. Coll ha explicat que el moment històric de l’obra és quan els nazis acaben d’arribar a França i s’hi inicia la persecució contra els jueus. Per l’autor ha estat “interessant” investigar les particularitats que té la persecució al sud de França. “El més dramàtic és que laha de detenir a jueus, són l’única policia que ho farà més enllà de la Gestapo perquè només podien ser col·laboracionista o herois desobedients. En alguns moments fan la vista grossa”, ha explicat.També l’ha motivat estudiar els orfenats de lainstal·lats al sud de França amb jueus d’origen alemany. Uns joves que un cop els Pirineus són contr.olats per la Gestapo hauran de patir l’aventura de fugir pel seu compte.