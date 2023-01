Així serà el Carnestoltes del Congre de Balaguer

La ciutat de Balaguer celebrarà els propers dieselamb la intenció de recuperar el seu format tradicionalEl Carnestoltes començarà el dissabte a les 12:30 hores del migdia, quan es farà un tast d'olla de congre gratuït durant el mercat a la. L’elaboració d’aquest plat serà a càrrec de l’Associació Dona Rural, recuperant aquesta tradició de la ciutat de Balaguer, on el congre era el protagonista culinari de les taules durant aquestes dates.A la tarda, a partir les 17:30 hores començarà laamb comparses, disfresses i animació al carrer Noguera Pallaresa. Seguidament es dirigiran a la plaça del Mercadal on enguany es recupera el “Concurs de ball de comparses”. Un concurs en el que els grups participants hauran de demostrar el seu talent dalt de l’escenari. Elvalorarà la seva vestimenta, l’originalitat en la posada en escena, la coreografia, entre altres habilitats especificades en les pròpies bases del concurs. Com a novetat, també es celebrarà el Concurs de disfresses individual i parella.A la nit, a les 23:30 hores del mateix dissabte tindrà lloc elamb el grup de versions “Florida” i els dj’s Anna Gisbert i Hèctor Ortega, al pavelló Molí de l’Esquerrà, amb l’entrada gratuïta.El diumenge al matí es realitzarà la, que anirà des del carrer Noguera Pallaresa fins a la plaça del Mercadal, on també es realitzarà el concurs de carrosses, vehicles a remolc ide comparses. La rua infantil acabarà amb un espectacle d’animació a càrrec de “Disco Pinky”, amb la corresponent entrega de premis.En aquesta acte s’entregaran més de, a més de les diverses activitats per a totes les edatsque enguany es recuperen en un Carnestoltes del Congre que espera recuperar la disbauxa i la participació de la ciutadania.