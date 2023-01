La Paeria proposa soterrar un mínim del 80% de la línia d'evacuació elèctrica provinent d'Alcarràs

L'ha explicat aquest dilluns les accions que s'han fet per protegirdavant la proliferació de nous projectes de torres elèctriques d'alta tensió vinculats a projectes d'energies renovables que tenien previst creuar-la.El primer tinent d'alcalde,, ha explicat que la modificació de la normativa urbanística que es va fer l'any passat permet soterrar el 67% de la línia elèctrica que està ara en tràmit entre(Segrià) i la subestació de, aprofitant infraestructures existents. La Paeria, però, proposarà als promotors soterrar un tram més de línia aèria per aconseguir un soterrament mínim del 80% del traçat i fer compatible la protecció de l'Horta amb les energies renovables.El primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius, ha assenyalat que el punt de partida fa tres anys plantejavaelèctriques que creuaven pel terme de Lleida en diferents indrets de l'Horta."Des del món municipal no tenim la possibilitat de vetar els traçats de les diferents línies que es vulguin implantar, però sí que vam estar analitzant la possibilitat de fer una modificació del planejament per tal d'obligar com a mínim a soterrar les línies per a reduir l'impacte paisatgístic i d'afectació directa sobre torres i finques i forçar que aprofitin infraestructures existents, evitant noves ferides al terme municipal.Aquesta modificació es va aprovar definitivament l'octubre de 2022 i per part de la Generalitat se'ns ha felicitat perquè és pionera endreçant aquest tipus d'infraestructures", ha afirmat Postius, que ha estat acompanyat del regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, i el regidor de l'Horta,