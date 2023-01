Denuncien condicions «deplorables» a la presó de Ponent, on dissabte va marxar la llum

denuncia condicions "" alque, alerten, "posen en constant perill la convivència a la presó", després que aquesti marxés la llum durant el matí.El Departament de Justícia ha explicat que la causa va ser. El CSIF denuncia que aquesta situació deixa al centre "sense possibilitat ràpida de reacció davant de possibles emergències mèdiques" però des de Justícia asseguren que en cas d'emergència s'haurien "" per poder entrar perquè, tot i que alguna part de la presó es van quedar sense llum, reconeixen, els grups electrògens es van activar i van permetre que part de la instal·lació seguís funcionant.Des del CSIF reconeixen que "les conseqüències haurien estat molt més preocupants si hagués passat a la tarda, quan ja no hi ha llum natural" però consideren que la situació va ser greu i demanen inversions per fer front a la manca de manteniment i de personal.Tot i que la setmana que veper fer tasques de millora als quadres elèctrics de la presó de Lleida, "no n'hi ha prou", diuen des del CSIF perquè ja fa molt de temps el Centre Penitenciari de Ponent té "greus problemes" a la seva infraestructura, provocats pel deteriorament lògic del pas del temps, la manca de manteniment i la manca d'inversió.Des del sindicat entenen que "la" amb la presó de Lleida és "" i lamenten que ja els van "enganyar" amb la promesa d'una presó a Tàrrega. "S'omplen la boca quan parlen de territori o de Drets Humans i s'obliden de la demarcació de Lleida, com sempre", afegeixen.Aquest territori "mereix un centre penitenciari digne i l'Administració té l'obligació de garantir les condicions laborals dels seus treballadors i vetllar per la seguretat i la salut a la feina, així com la de les persones que puguin afectar, com són els interns, que tenen el dret a viure en unes condicions dignes", conclouen.