La llei del «només sí és sí» ha rebaixat 23 anys de pena a cinc condemnats per agressió sexual a Lleida

L'Audiència de Lleida ha rebaixat la pena de presó en cinc dels sis casos perque ha analitzat fins ara amb la nova llei del “només sí és sí.D'aquests cinc casos en què hade les defenses, en un d'ells la Sala ha rebaixat la pena per agressió sexual dels 12 als 6,5 anys de presó. Es tracta d'un noi que amb 24 anys va intentar violar dues noies de 17 anys l'estiu del 2008 a Lleida, poc després de quedar en llibertat perquè l'Audiència de Barcelona li havia suspès l'execució d'una condemna de 15 mesos per amenaces.En una altra sentència, l'Audiència de Lleida rebaixa dels 12 als 7 anys de presó la pena a un home condemnat per lligar, amenaçar i violar l'exparella a Torre-serona (Segrià) al 2018.En els altres tres casos, l'Audiència de Lleida ha rebaixat les penes de presó per delictes sexuals de 12 a 11 anys, de 10 a 9 i de 5 a 3,5. Només en un dels 6 casos estudiats l'AudiènciaAquestes decisionsi la fiscalia de Lleida estudiarà què fer en cada cas juntament amb la fiscalia superior de Catalunya.