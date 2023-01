El Govern autoritza un eix elèctric entre Lleida i Barcelona de 118 quilòmetres

La Generalitat ha concedit a, empresa filial deresponsable de l'operació i el transport del sistema elèctric a l'Estat, l'autorització administrativa que permet la construcció d'un eix elèctric de 220 kV entreLa companyia assegura en un comunicat que es tracta de lamés important dels darrers anys a Catalunya. L'eix ha de millorar la seguretat i capacitat de subministrament mitjançant un doble circuït entre les subestacions localitzades al llarg del camí, que passa per Tarragona. En total són 118 quilòmetres amb abastiment a 6 subestacions i una. Substituirà una línia existent i es reduiran un 25% dels suports.Les subestacions per on ha de passar aquest nou eix són les de, a la demarcació de Lleida, l', a la demarcació de Tarragona, i finalment Penedès i Begues, a la demarcació de Barcelona. Un dels objectius és millorar lai impulsar la transició energètica a un total de 30 municipis, segons indica la companyia.La nova línia substituirà gairebé totalment una. Tal com afirma la companyia, en millorarà el traçat i es reduirà l'impacte mediambiental del projecte a més d'ampliar la seva capacitat. Així mateix, asseguren que aquest recorregut és fruit del "consens" amb tots els municipis implicats. El projecte està previst que es comenci a construir durant el primer semestre d'aquest any i la posta en servei serà al 2025.