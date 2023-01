Presó per a l'home detingut per la mort violenta de la seva dona, a Balaguer

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya () ha informat que la jutgessa de guàrdia ha decretat, comunicada i sense fiança per a l'home de 44 anys detingut per la mort violenta de la seva dona de 38 a Balaguer. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i no havia antecedents de violència entre la parella, segons el TSJC.El succés es va produir elquan els Mossos van rebre l'alerta per una dona que havia aparegut morta a casa seva amb unL'avís del succés l'havia fet la seva mateixa parella, assegurava que quan s'havia despertat havia vist la dona morta sobre el llit i que ella li havia expressat la seva intenció de treure's la vida, precisament amb un ganivet.Finalment, però, elsvan arrestar l'endemà dijous l'home per la seva presumpta relació amb la mort de la dona, de 38 anys, en trobar signes de criminalitat. El jutjat d'instrucció número 3 de Balaguer, que estava en funcions de guàrdia, va dur a terme l'aixecament del cadàver de la dona com a suposada víctima de violència sobre la dona. La causa no s'ha declarat secreta.Balaguer va declarar el passat divendres tres dies de dol oficial per aquest succés.