Va mentir Pereira?

Elva publicar la setmana passada un vídeo a les xarxes socials del club en el que es veiafent un gol després d’un increïble moviment acrobàtic.La jugada la podia signar qualsevol dels millors davanters del món, però la realitat és molt més crua que els breus clips a Twitter. El Lleida Esportiusi no vol patir en la lluita pel descens, però no s’estan veient gestions en aquest sentit. I és estrany, perquè tot just fa un mes, el president Luis Pereira va assegurar que el club tenia ja fitxats diversos jugadors, i que tots ells eren de “nivell” O arriben aquesta setmana (la qual cosa és possible) o caldràal màxim gestor del club, perquè si al desembre anunciava incorporacions, com és possible que a 23 de gener encara no s’hagi presentat cap futbolista?O és que la realitat de fa quatre setmanes és ara més complexa i no hi ha els diners que es pensaven per afrontar la incorporació de nous jugadors? No li era més fàcil marcar un pas de prudència?Ambl’equip ha millorat, però li manca tanta pòlvora en atac que totes els arranjaments postius que ell ha generat queden en un segon pla. L’entrenador fa el que pot (i ho fa bé)