El Lleida Esportiu empata contra el líder però continua a prop del descens

Elha empatat aquest diumenge alcontra elper 0 a 0. El punt té el valor que s’ha aconseguit contra el líder de la categoria, però no li serveix a l’equip deper desenganxar-se dels llocs perillosos de la classificació.L’equip ha plantejat un, però s’ha vist superat en diverses fases del matx pels aragonesos, un equip que s’ha demostrat més ben treballat i amb més talent que el conjunt lleidatà. Els blaus han tingut alguna ocasió per obrir el marcador, però menys que el Terol, que ha tingut diverses oportunitats a l’àrea lleidatana que no ha pogut materialitzar.El Lleida Esportiu suma actualmenti es queda dos llocs per damunt de la zona de play-out. El proper partit serà al camp de l’Ebre, cuer del grup III de la Segona RFEF