El Parc Astronòmic del Montsec renovarà totalment el sistema de projecció del planetari

31.000 visitants l'any 2022

El(PAM) ha iniciat les obres de renovació total del. Els treballs consisteixen principalment en la instal·lació d'un nou sistema de projecció 3D actiu, la remodelació del pati de butaques, l'increment del 26% de la seva capacitat i millores en els sistemes d'àudio i enllumenat. Amb una cúpula de 12 metres de diàmetre, és l'únic de l'Estat que compta amb projecció 3D i l'únic del món que permet obrir la seva cúpula i deixar el visitant sota el cel real. L'equipament, que ha rebut aquest divendres la visita del conseller de Territori,, va registrar l'any passat 31.000 visitants, xifres que suposen la consolidació post pandèmia.Fernàndez ha posat en valor el Parc Astronòmic, gestionat per(FGC), com un equipament "dinamització i lideratge", i també com a "punt de referència del país" en l'àmbit de la divulgació científica i la recerca. Coincidint amb la celebració de l', el conseller ha destacat la inversió que farà el Govern en l'equipament per ajudar encara més a impulsar aquest espai "únic i líder al món en matèria d'astronomia".El sistema actual del planetari es va instal·lar amb la posada en marxa del centre en el període comprès entre 2005 i 2008 i posteriorment, l'any 2015, es va fer una reconversió parcial, convertint en sistema de projecció en 3D. El nou sistema de projecció audiovisual permetrà operar el planetari amb 3D actiu, basat en un sistema de 5 projectors perimetrals, de forma que es podrà guanyar l'espai central. Es remodelarà el pati de butaques, paviment i revestiment inclosos, i s'incrementarà l'aforament, passant de 68 a 86 places, amb noves butaques que disposaran de sistemes interactius.També s'actualitzarà completament el sistema informàtic, que se situarà a la sala tècnica ubicada a la planta inferior, es renovarà el sistema d'àudio i d'enllumenat, que serà controlable informàticament al 100%. En la reforma s'inclourà també l'actualització dels sistemes de control dels diversos dispositius i perifèrics existents o que s'incorporin en aquest projecte al planetari (control de la cúpula, llums, so i la correcta operativitat del sistema de control de dispositius de visualització 3D actiu, ulleres i accessoris).L'import de l'actuació és de 625.000 euros i el termini previst d'execució, de quatre mesos.El PAM ha tancat la temporada 2022 amb xifres molt positives: 31.234 persones han gaudit de l'observació de l'univers a l'equipament de la Noguera així com de les altres ofertes d'activitats. Els resultats suposen un increment del 28% respecte el 2021. L'equipament va registrar la millor Setmana Santa de la seva història, amb 2.422 visitants, i el darrer trimestre de l'any, amb 7.732, ha igualat els resultats del mateix període dels anys 2019 i 2021, els millors fins a la data. Les visites nocturnes han acollit més de 21.700 persones recuperant la predominança en una temporada sense restriccions horàries.