Territori reordenarà un accés a la C-13 a Camarasa per millorar la seguretat viària

El conseller de Territori,, ha visitat aquest divendres la(Noguera) i ha anunciat que el Departament de Territori iniciarà en les pròximes setmanes les obres per ordenar i millorar les condicions de seguretat viària en un dels seus accessos.En concret, les obres abastaran l'entorn de l'encreuament entre la carretera i el. Aquesta intervenció culmina un conjunt d'actuacions que el Departament a dut a terme en els darrers mesos per afavorir la seguretat viària a la carretera al seu pal pel nucli d'aquesta població. Per a la definició d'aquesta actuació, el Departament ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament i els comerços de la zona.Els treballs consistiran en la construcció d'una nova vorera que servirà d'unió a banda i banda de la plaça existent. També es formarà un pas de vianants i una zona d'aparcament per a càrrega i descàrrega amb la corresponent senyalització horitzontal i vertical. A més, es pavimentarà la resta de voreres existents dels carrers de Prat de la Riba i, respectant l'estètica actual. Les obres tindran un termini d'un mes aproximadament i en la seva execució es minimitzaran les afectacions en la mobilitat de vianants i vehicles.En el darrer any, el Departament de Territori ha portat a terme diverses actuacions de seguretat viària en aquesta travessera; l'adequació de l'entrada a l', la construcció d'una nova semi rotonda, la millora del ferm de tota la travessera, el pintat d'un separador de fluxos, la col·locació de radars pedagògics a les entrades de la travessera i la col·locació de noves senyals de pas de vianants d'alta reflectància. Aquestes intervencions i l'obra que s'iniciarà pròximament sumen una inversió de prop de 200.000 euros.