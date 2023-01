El Suprem confirma els 12 anys de presó contra un home per agredir sexualment la neboda a Lleida, Barcelona i Peníscola

El(TS) ha confirmat la pena de 12 anys de presó contra un home condemnat perdurant cinc anys una neboda menor de 16 anys El tribunal creu que es tracta d'un cas d'agressió continuada i per tan no hi té incidència la reforma de la. Els abusos van tenir lloc quan la nena tenia 11 anys i van durar fins als 16, entre 2013 i 2018, tant a casa seva, a Barcelona, com a casa de la nena, a, i en un altre domicili familiar a, al País Valencià. Després d'agredir-la sexualment, el condemnat, de 51 anys, li deia a la nena que si explicava alguna cosa la tancarien en un psiquiàtric i que li faria el mateix a la seva germana petita.L'Audiència de Lleida va imposar a l'home una condemna de 9 anys de presó i una indemnització de 20.000 euros a la víctima. Posteriorment, el TSJC va estimar un recurs de la família de la víctima i va apujar a 12 anys de presó la condemna ja que no va veure cap atenuant de reparació del dany. L'acusat havia ingressat 12.000 euros al jutjat abans de la vista a favor de la víctima per danys morals. Aleshores, el TSJC va apujar també la indemnització i la va fixar en 80.000 euros. Fiscalia va demanar per a l'acusat 12 anys de presó.