​Demanen 18 anys de presó a un acusat d'abusar sexualment de quatre adolescents d'un centre de menors al Pla d'Urgell

Lademana 18 anys de presó a un home acusat d'de quatre adolescents tutelades que vivien al, al. Els fets van començar el 2016 quan l'acusat tenia 72 anys i es van allargar fins al 2020. Segons l'escrit del ministeri públic, l'home es trobava amb les noies en un bar del municipi on vivien i els hi oferia refrescos, diners (entre 5 i 20 euros) o. Tot i que totes elles es van negar a mantenir relacions sexuals amb ell, l'home aprofitava quan se les trobava per fer tocaments a les menors. Quan van passar els fets, totes tenien entre 15 i 16 anys i una d'elles té una discapacitat del 43%. El judici es farà a l'dijous 26 de gener.La fiscalia acusa l'home de quatre delictes d'abús sexual, un d'ells continuat, i un altre de corrupció i prostitució de menors. Segons la denúncia, quan l'home es trobava amb alguna d'elles, els tocava el cul, els posava la mà sobre els genolls o fins i tot va agafar la mà d'una d'elles i la va obligar a tocar-li els genitals.La fiscalia demana que es condemni l'home a 4 anys per un delicte d'abús sexual i 4 anys per un de corrupció i prostitució de menors pels fets ocorreguts amb una de les noies. A més, demanaper cadascun de dos abusos sexuals més i 4 anys més per un delicte d'abús sexual continuat.El ministeri públic també sol·licita que es condemni l'home a 5 anys de llibertat vigilada per cadascun dels delictes i que se l'inhabiliti per treballar en qualsevol feina remunerada o no que impliqui un contacte regular i directe amb menors d'edat durant 3 anys més a la pena de presó imposada.