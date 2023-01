Minut de Silenci a Balaguer per condemnar el feminicidi d'una veïna, el primer crim masclista de l'any a Catalunya

Centenars de persones s'han concentrat aquest divendres a ladeper condemnar la mort d'una veïna, de 38 anys, presumptament a mans de la seva parella. A l'acte s'ha fet un minut de silenci, que ha anat precedit del desplegament d'una pancarta amb el lema Ens volem lliures, no valentes i la lectura del manifest a càrrec d'estudiants de la ciutat.Hi ha assistit, entre altres l'alcalde de Balaguer,, i la consellera d'Igualtat i Feminismes,, que ha denunciat el primer crim masclista de l'any al país. "N'estem fartes, no és el destí com a dones patir violència masclista". La víctima va aparèixer amb un ganivet clavat a l'estómac i la policia va detenir la seva parella dijous.