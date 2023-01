Arrenca la 60a Fira de l'Oli de les Borges Blanques marcada per la baixa producció i la pujada de preus

La 60a edició de laha obert portes aquest divendres marcada per la davallada de la producció i també l'encariment dels costos. El president de la, ha assegurat que en almenys 17 anys no s'havia vist una producció tant dolenta com la d'enguany, que ha estat marcada per la sequera i la calor.De moment, l'augment de preus al consumidor ha estat "moderat" i les cooperatives esperen poder subministrar tota la demanda.. El president del Govern,, ha inaugurat el certamen i ha dit que cal fer "tot el que està en les nostres mans" per garantir la "continuïtat i rendibilitat" del sector.