Un ferit crític en un incendi d'habitatge a Lleida

Un home va resultar ferit crític aquest dijous a la nit en un incendi d'habitatge a, segons han informat els Bombers de la Generalitat i el(SEM). Els Bombers van rebre l'avís cap a les 22.12 hores per un foc a la desena planta d'un bloc del Passeig de Ronda. Hi van treballar amb 11 dotacions.Les flames van cremar completament l'immoble. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar quatre dotacions i va fer el trasllat de l'home en estat crític a un centre hospitalari. D'altra banda, elsvan treballar en un altre foc en un celobert d'una planta baixa del carrer Muralla de Vilanova i la Geltrú, amb cinc afectats per fum, un d'ells traslladat en estat lleu a l'hospital.